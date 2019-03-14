Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи опустился на 0,52% и составил 2 457,79 пункта. Индекс РТС просел на 0,6%, до отметки 1 181,96.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,16%, «Газпрома» — на 0,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,12%, «АЛРОСы» — на 0,53%, Московской биржи — на 0,33%.

«Российский фондовый рынок к вечеру четверга снова тянет вниз, хотя стоит признать, что продавцы совсем неактивны... Без катализатора рублевый индикатор так и будет балансировать в коридоре 2 455—2 485 пунктов. Индекс РТС находится около 1 185 пунктов, вероятный диапазон торгов тут составляет 1 180—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.