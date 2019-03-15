Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валютах банка «Восточный» с «B3» до «Caa1», изменив прогноз с «находится на пересмотре» до «негативного». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

Также снижена базовая и скорректированная оценка кредитоспособности до «caa1» с «b3», долгосрочная оценка риска до «B3», а долгосрочный рейтинг рисков также снижен до «B3».

«Снижение долгосрочных рейтингов и оценок на одну ступень отражает слабость корпоративного управления в банке «Восточный», что проявляется в существенном занижении проблемных активов на балансе банка, а также продолжающийся конфликт между его крупнейшими акционерами, из-за которого может сорваться эмиссия акций на 5 миллиардов рублей», — прокомментировали аналитики.

Как отмечает агентство, банку необходимо досоздать резервы на 19 млрд рублей. При этом до 2019—2020 годов банк планирует создать резервы на сумму 13,5 млрд рублей при уже имеющихся с конца 2018 года 6 млрд. Это, по мнению экспертов, «свидетельствует о некоторой терпимости со стороны ЦБ».

«Рейтинговое агентство понимает, что конфликт между двумя основными акционерами банка «Восточный»… все еще продолжается. Это привело к кадровым перестановкам: с 2018 года были назначены три генеральных директора или исполняющих обязанности генерального директора, а несколько топ-менеджеров покинули банк. Такие перестановки в управлении увеличивают неопределенность в отношении стратегии банка и профиля рисков», — уточняют эксперты. Они добавляют, что арест нескольких партнеров и топ-менеджеров Baring Vostok значительно снижает вероятность, что банк получит вливание в размере 5 млрд рублей.

Рейтинг банка может снизиться в случае, если банк претерпит существенное снижение финансирования или требования по резервированию превысят уже имеющиеся. Повышение рейтинга банка маловероятно, учитывая «негативный» прогноз. Он может быть изменен на «стабильный», если акционеры обеспечат банку запланированную поддержку, и вместе с тем агентство увидит устойчивое улучшение показателей платежеспособности банка.

В банке «Восточный» заявили, что мнение агентства не разделяют.

«Банк с пониманием относится к тому, что агентство действует согласно своим внутренним процедурам, однако, не считает, что представленные агентству стабильные финансовые показатели банка дают повод к пересмотру рейтинга», — отметил Александр Нестеренко, исполняющий обязанности председателя правления банка «Восточный».

В кредитной организации отмечают, что Банк оценивает свое финансовое положение как устойчивое и стабильное. Кроме того, конфликт акционеров, на который ссылается агентство, не оказывает непосредственного влияния на банк, добавили в «Восточном».

«Банк «Восточный» считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Moody's», — говорится в сообщении.