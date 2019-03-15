Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ПИР Банке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 3 млрд 351,395 млн рублей. Такие данные приводятся в сообщении агентства, опубликованном в пятницу.
Наибольшая часть недостачи (2 млрд 599,937 млн рублей) приходится на ценные бумаги и связана с невозможностью получить выписку, подтверждающую наличие ценных бумаг банка, из-за отсутствия депозитария, осуществляющего учет ценных бумаг, по месту его нахождения.
Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 17,923 млн рублей связана с фактическим отсутствием имущества, а также с отсутствием документов, подтверждающих право собственности банка на недвижимое имущество. В связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров к недостаче отнесены кредиты, предоставленные физическим лицам, на 1,584 млн рублей.
Недостача по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, в размере 8,33 млн рублей связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств. Также в связи с отсутствием подтверждающих документов к недостаче отнесены прочие активы в размере 723,621 млн рублей.
«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, а также взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов», — отмечают в АСВ.
Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (офисная мебель, оргтехника и прочее) в количестве 2 401 единицы, не учтенное на балансовых счетах банка.
В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.
Напомним, лицензия у ПИР Банка была отозвана 12 октября 2018 года. В Центробанке, в частности, поясняли, что кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения регулятора в связи с проведением сомнительных транзитных операций, а ее руководство явно не имело намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности организации в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк добивался в Арбитражном суде Москвы отмены приказа ЦБ об отзыве лицензии, но суд отклонил этот иск.
В декабре 2018 года ПИР Банк был признан банкротом.
В феврале этого года ЦБ сообщал, что в банке были выявлены операции по выводу активов не менее чем на 3,2 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 451,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 млрд рублей.