Гособвинение попросило приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн рублей банка «Московское Ипотечное Агентство», к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Об этом прокурор заявил в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, сообщил РБК адвокат Захарченко Вячеслав Леонтьев. Для второго обвиняемого, бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина, прокурор попросил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

Отец «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей банка «МИА» и за этот период получил зарплату на 4 млн рублей, однако фактически в банке не работал, считает гособвинение. Корьевкин фиктивно трудоустроил его на должность, следует из версии прокуратуры. Еще один бывший председатель правления банка, Сергей Гриб, также проходит обвиняемым по делу, но скрылся и объявлен в розыск.

Банк «МИА» признан потерпевшим по делу, в 2017 году он подал к обвиняемым гражданский иск на сумму предполагаемых хищений. В дальнейшем она была увеличена до 12,5 млн рублей, поскольку добавились пени и репутационный ущерб.

Сумму хищений в 4 млн рублей Захарченко банку возместил. Вскоре после этого суд перевел обвиняемого из СИЗО под домашний арест.

Захарченко-старший после ареста связывал свое преследование с громким уголовным делом своего сына. Полковник главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Часть эпизодов его дела уже слушается в суде.

Кроме того, Захарченко-младший, по версии следствия, в 2016 году предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках по делу о выводе 26 млрд рублей из Нота-Банка, где они работали.

Арест Захарченко-младшего вызвал широкий резонанс из-за того, что при обыске в квартирах и автомобилях его семьи нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 8,5 млрд рублей. Вменяемые полковнику преступные эпизоды связаны с гораздо меньшими суммами.

Имущество Захарченко, его родных и знакомых на сумму порядка 9 млрд рублей (в том числе 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля, драгоценности) обращено в доход государства. Генпрокуратура заявила, что подаст к Захарченко еще один иск на 500 млн рублей.



Осенью прошлого года по делу Захарченко задержали члена совета директоров «Росжелдорпроекта» Валерия Маркелова, который вошел в рейтинг «королей госзаказа» Forbes, выиграв вместе с партнерами конкурсы на подряды у РЖД на 218,2 млрд рублей. По данным следствия, большая часть средств, изъятых в квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова: полковник выполнял функции главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и партнерами.