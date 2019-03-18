Правительство России утвердило коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», — отмечается в постановлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля. «Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля Расходы на индексацию оцениваются в 779 млн рублей в месяц, или 7 млрд рублей до конца текущего года.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Расходы на индексацию оцениваются в 779 млн рублей в месяц, или 7 млрд рублей до конца текущего года.

