Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком со стороны крупнейшего биржевого трейдера нефтепродуктов — компании «Солид — Товарные рынки». Именно в рамках этого дела 19 марта прошли мероприятия в здании Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), приведшие к временному прекращению торгов нефтепродуктами, пишет «Коммерсант».

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве 19 марта пришли с проверками в data-центр СПбМТСБ и офис компании «Солид — Товарные рынки» в рамках возбужденного уголовного дела. Сначала источники «Коммерсанта» говорили, что дело возбуждено по статье об ограничении конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса РФ), однако позднее собеседники издания уточнили, что речь идет о манипулировании рынком (статья 185.3). Из-за отключения оборудования была прервана торговая сессия. Биржа сообщила о «возникновении обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов», торги возобновились в 16:00.

Представитель биржи подтвердил факт проверок, отказавшись от дальнейших комментариев. В правоохранительных органах не предоставили комментарий.

Правоохранительные органы проводят проверку в дата-центре СПбМТСБ из-за чрезвычайной ситуации Об этом сообщил представитель биржи, кроме того, сообщение опубликовано на сайте площадки.



Поводом для возбуждения уголовного дела стали подозрения ФАС в картельном сговоре между «Солидом» и ООО «А-Ойл» на торгах СПбМТСБ. Владельцем и гендиректором ООО «А-Ойл» является Михаил Матюшов, до 2017 года являвшийся сотрудником «Солида». По версии ФАС, эти компании манипулировали рынком при торгах бензином, и их действия могли «оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году». В обеих компаниях претензии отвергали. По словам источников «Коммерсанта», в ходе проверки 19 марта были опрошены сотрудники «Солида» и «А-Ойл», но задержаний не было.

«Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. По информации СПАРК, в «Солиде» 10% принадлежат Илье Морозу, 30% — Евгению Бирюкову, по 15% — Антону Разворотневу и Олегу Есенову. По данным «Картотеки», еще суммарно 30% — у Владимира, Анны и Александра Семерниных.

В ФАС газете заявили, что сотрудники службы в проверках не участвовали. Гендиректор «Солида» Илья Мороз утверждает, что сотрудники службы участвовали в проверке и их визит касался антимонопольного дела. От других комментариев он отказался. Телефон Михаила Матюшова 19 марта был недоступен.

Еще до возбуждения ФАС дела против «Солида» претензии к трейдеру были у «Роснефти». В ноябре прошлого года «Роснефть» прекратила торги нефтепродуктами на бирже в знак протеста против «перекупщиков». В сообщении нефтекомпании говорилось, что «Солид» и аффилированные с ним структуры «получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах». При этом источники «Коммерсанта» на биржевом рынке подтверждали, что «Солид» и «А-Ойл» «действуют заодно».



Глава юркомпании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина отмечает, что СКР ищет документальные доказательства картеля и размера ущерба от него по месту нахождения компаний в рамках возбужденного уголовного дела. По ее словам, по статье 185.3 УК РФ предусмотрены штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, или принудительные работы на срок до пяти лет, или тюремный срок до семи лет. При этом лицо, впервые совершившее преступление по части 1 статьи 185.3, освобождается от наказания, если возместит ущерб потерпевшему и выплатит его двукратный размер в доход бюджета.