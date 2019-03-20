Украина ввела санкции в отношении четырех российских банков, в том числе Промсвязьбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Службы национальной безопасности и обороны Украины, а также следует из размещенной на сайте президента Украины документации.

Так, новые санкции, помимо Промсвязьбанка, коснулись банка «Инвестиционный Капитал», Национального Инвестиционно-Промышленного Банка и Инвестиционного Республиканского Банка, реорганизованного присоединением к Мособлбанку в 2016 году.

«Также на основании предложений Национального банка Украины введены санкции для четырех банков с капиталом государства-агрессора», — говорится в сообщении СНБО.