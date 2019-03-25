Россельхозбанк подал заявление об отстранении конкурсного управляющего зерновой компании «Настюша» Антона Никеева от исполнения обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

В заявлении также содержится требование о признании незаконными действий Никеева по оплате услуг «Мегаполис Траст» по договорам на оказание услуг по оценке.

В октябре 2018 года столичный арбитраж обязал совладельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве из-за задержки строительства жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», возвратить 18,7 млн ранее выплаченных ему премий. Суд удовлетворил заявление Никеева о признании недействительными сделками действий по выплате Пинкевичу премий.

«Указанные выплаты были произведены как в момент наличия явных признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, так и в период, когда деятельность общества была убыточной», — отметил суд. Из этого, как считает арбитраж, «следует вывод о наличии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов путем вывода денежных средств из имущества должника».

Арбитраж 21 февраля 2018 года по заявлению Forte Bank признал банкротом зерновую компанию «Настюша».