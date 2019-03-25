Более 1 тыс. эскроу-счетов открыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними. Об этом говорится в материалах ЦБ, опубликованных в понедельник на официальном сайте.



«На начало марта 2019 года в 28 банках открыты более 11,2 тыс. счетов застройщиков, по которым осуществляется банковское сопровождение. Немногим более 1 тыс. счетов эскроу открыты в пяти банках. Кроме того, кредитные организации сообщили о поступлении около 500 заявок застройщиков о кредитовании с использованием счетов эскроу», — отмечается в релизе регулятора.

К настоящему времени банки в рамках нового механизма финансирования уже одобрили кредиты застройщикам из различных регионов на 54 млрд рублей.

«Запас капитала уполномоченных банков позволяет заместить банковским кредитованием средства, получаемые застройщиками от дольщиков. Подразделения банков, бизнес-модель которых предусматривает работу с застройщиками, присутствуют в каждом регионе России. Все это позволяет говорить о готовности банковской системы к проектному финансированию компаний-застройщиков», — говорится в сообщении Центробанка.

Переход на проектное финансирование позволит обеспечить защиту прав физических лиц – участников долевого строительства, а высокая защищенность средств граждан будет служить фактором повышения спроса на участие в такой модели. «Застройщики будут обеспечены стабильным источником финансирования проекта строительства и перестанут зависеть от поступления средств участников долевого строительства», — поясняет регулятор.

С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства участников долевого строительства только с использованием счетов эскроу по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты (за исключением проектов, соответствующих установленным правительством критериям в зависимости от степени готовности и количества заключенных договоров долевого участия).