Центробанк РФ считает необходимым упростить доступ банков к размещению государственных средств на своих счетах, оставив основным критерий рейтингования: это поможет создать равные конкурентные условия для банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на расширенной коллегии Минфина. Идею поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе выступления Набиуллина затронула тему конкуренции в банковском секторе, прежде всего в размещении средств бюджета и госкомпаний, в отборе банков для предоставления госгарантий и других сервисов и услуг.

«Мы насчитали сейчас по меньшей мере 22 разных перечня критериев, которые устанавливаются для банков по участию в разного рода программах. По 14 из них критерием стали рейтинги, мы специально рейтинговую индустрию для этого реализовывали... По шести — до сих пор в качестве критерия существует прямой или косвенный контроль государства над банком. По трем — это прямые требования к размеру капитала, и почти по всем — капитал учитывается как один из критериев. Нам, конечно, кажется, что это надо менять», — сказала Набиуллина.

«Почему? У нас большая доля финансовых средств, именно средств бюджета, госкомпаний, госкорпораций. И когда правительство принимает решение о том, что к определенным финансовым ресурсам имеют доступ только государственные банки, — это, конечно, потом транслируется и на уровень субъектов Федерации и муниципалитетов», — пояснила свою точку зрения глава ЦБ.

По ее словам, при отсечении небольших частных банков от этого рода ресурсов прежде всего страдает финансирование малого бизнеса. «Мы здесь хотели, мы давно обсуждаем эту тему, продвинуться для того, чтобы создать равные условия конкуренции», — подчеркнула она.

Набиуллина считает, что именно преимущественное использование рейтингов для допуска банков к этому виду финансирования помогло бы решить проблему. «Для банков с более низким рейтингом — смотреть на ограничения объемов предоставляемых ресурсов», — предложила глава ЦБ.

«По поводу списка банков, о котором говорила Эльвира Сахипзадовна, — я думаю, что вы правы. Конечно, нужно выходить на единые подходы к формированию подобного списка, имея в виду и конкурентные начала и положив в основу именно рейтинги», — заключил Медведев.