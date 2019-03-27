Ставка однодневного свопа по покупке турецких лир за иностранную валюту для зарубежных инвесторов подскочила 27 марта до более 1 300% годовых, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

Еще на прошлой неделе она составляла 24%. Запредельный рост до рекордных уровней — результат действий турецких властей, которые приказали местным банкам ограничить предоставление ликвидности в лирах иностранцам. Так власти рассчитывают удержать лиру от падения.



В результате иностранные инвесторы практически лишились возможности занимать лиру, чтобы продать ее «в короткую» (без покрытия). Когда рынок функционировал, спекулянты занимали лиру, тут же продавали, а затем выкупали дешевеющую турецкую валюту по более низкой цене и возвращали.

На фоне возникшего дефицита ликвидности в лирах инвесторы бросились распродавать другие турецкие активы — акции и облигации, чтобы получить местную валюту. Сегодня основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 упал на 6,3%. Лира 27 марта подешевела к доллару на 2%. За прошлый год турецкая валюта обвалилась на 29%.