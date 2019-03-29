Правительство разрабатывает законопроект, согласно которому любые законы, грозящие издержками для бизнеса, будут вступать в силу только после завершения переходного периода. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в ходе пленарной сессии Красноярского экономического форума, передает корреспондент РБК. По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.

«Сегодня в правительстве возникла идея, уже разрабатывается законопроект, которым должны быть установлены жесткие правила: любые регуляторные новации, которые влекут дополнительные издержки для негосударственного бизнеса, должны вводиться в действие только по истечении переходного, достаточно продолжительного периода после принятия или обнародования соответствующего нормативного акта», — сказал Козак. Он также отметил, что срок, о котором идет речь, составляет два-три года.

По его словам, стабилизация регуляторных новаций должна также относиться к требованиям, которые сейчас «вполне законную экономическую деятельность» «завтра делают незаконной».

Вице-премьер также отметил, законопроектом будут установлены минимальные сроки переходных периодов для различных видов регулирования: налогового, технического, административного.

«Требования к такому порядку ведения нормотворчества не должны быть декларативными. Закон должен содержать механизм публичной оценки всех без исключения инициатив, которые содержат ухудшения для бизнеса. Этот законопроект должен стать своего рода Инвестиционным кодексом Российской Федерации», — сказал вице-премьер.

По словам Козака, введение такое кодекса существенно повысит предсказуемость регуляторной политики и привлекательность страны для инвесторов.