США подготовили проект санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. В настоящий момент новый пакет рестрикций ожидает одобрения Белого дома.

Агентство сообщило, что новые санкции включают меры в отношении банковского сектора. Не ясно, почему американские власти до сих пор официально не объявили о готовности нового пакета санкций. Также нет информации о том, как долго будет продолжаться рассмотрение этих мер Белым домом, отмечает агентство.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.