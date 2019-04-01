Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков готовится стать генеральным директором холдинга «Росгеология» вместо Романа Панова, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Горьков придет в «Росгеологию» на смену Роману Панову, который в конце марта был досрочно лишен полномочий главы госхолдинга на фоне скандала с бывшим замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом. Сейчас должность врио главы «Росгеологии» занимает другой бывший первый заместитель Панова — Сергей Сучков.

Сергей Горьков уступил должность главы ВЭБа не вошедшему в новый состав правительства Игорю Шувалову, занимавшему должность первого вице-премьера.