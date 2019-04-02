Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер автомобилестроения и сварщик. Такие данные предоставил во вторник ТАСС Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда (ВНИИ труда).

«Зарплату от 100 тыс. рублей на порталах поиска работы предлагают инженеру-мехатронику в автомобилестроении и сварщику дуговой сварки», — сообщили в исследовательском институте.

Среди высокооплачиваемых профессий — рабочие специальности (сварщик, бурильщик), инженеры (инженер-мехатроник, специалист по моделированию процессов термической обработки), специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий (специалист по интеграции облачных приложений), финансисты (специалист по потребительскому кредитованию, специалист по операциям на межбанковском рынке). «Работодатели готовы платить хорошие деньги еще и потому, что спрос на этих специалистов сегодня превышает предложение», — пояснили эксперты.



«На зарплату от 95 тыс. рублей может рассчитывать специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. От 90 тыс. рублей будет получать специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик или специалист по моделированию процессов термической обработки. Зарплату от 85 тыс. рублей предлагают специалисту по потребительскому кредитованию», — указывают исследователи.



Как рассказали во ВНИИ труда, профессии «специалист по интеграции облачных приложений» пока нет в общероссийском классификаторе занятий, хотя специалистов с такой квалификацией на данный момент не хватает и потребность в них растет. «Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — уточнили в исследовательском институте.



Исследование подготовлено на основе данных открытых источников (банк вакансий «Работа в России», HeadHunter, SuperJob) с использованием аналитической системы мониторинга развития профессионально-квалификационной сферы, сформированной ВНИИ труда совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова.