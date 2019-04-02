Традиционное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (документ зеленого цвета) в России больше выдаваться и обмениваться не будет, вся информация о застрахованном лице теперь будет храниться в электронном виде, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Из документа следует, что ПФР для каждого гражданина России, а также иностранного гражданина, постоянно или временно пребывающего на ее территории, открывает индивидуальный лицевой счет, страховой номер которого является идентификатором физического лица при получении им государственных и муниципальных услуг. После открытия счета ПФР выдает документ, подтверждающий регистрацию в бумажном и электронном виде, по выбору гражданина.

В пресс-службе Пенсионного фонда пояснили РИА Новости, что страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования теперь действительно больше не выдаются и не обмениваются. Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто открывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), по которому он сможет получать необходимые услуги, а в клиентской службе или управлении ПФР выдают обычную справку со всей необходимой информацией.

«Изменения касаются формальной стороны регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, на пенсионном обеспечении новый формат регистрации не скажется», — подчеркнули в ПФР.