Министерство финансов России разместило на аукционе два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 83,1 млрд рублей. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте ведомства.

На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года. Аукцион был без установленного лимита размещения. Объем спроса составил 64,41 млрд рублей. Размещено было 34,97 млрд рублей. Средневзвешенная доходность ОФЗ составила 8,03% годовых, цена отсечения — 99,1600% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,04% годовых.

На втором аукционе Минфин размещал ОФЗ-ПД выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года. Спрос составил 81,5 млрд рублей, размещено было 48,9 млрд рублей. Средневзвешенная доходность ОФЗ составила 8,38% годовых, цена отсечения — 98,5300% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,38% годовых.

«Минфину пришлось проводить аукционы в непростых условиях — из-за сообщений о готовящихся к подписанию санкциях доходности ОФЗ за неделю выросли на 16—17 базисных пунктов. На фоне снижения аппетита к рублевым активам министерство снизило дюрацию размещаемых выпусков. При этом фундаментально российские госбумаги остаются привлекательными на фоне стабилизации инфляции и перспектив снижения ставки ЦБ в конце 2019 — начале 2020 года, предлагая премии по доходности к ключевой ставке», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.