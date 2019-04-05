Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, декларирующий свои доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента. Согласно итогам декларационной кампании за 2018 год, Трутнев заработал в прошлом году 538 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

При этом его доход вырос по сравнению с 2017 годом: тогда он декларировал 377,2 млн рублей. По словам представителя Трутнева Тимура Чернышева, основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

На втором месте может оказаться министр промышленности и торговли Денис Мантуров: по данным издания, его доход в прошлом году составил около 400 млн рублей против 213,6 млн в 2017-м. Большую часть дохода в отчетном 2018 году глава министерства получил от реализации активов, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

По итогам прошлогодней декларационной кампании лидером среди членов правительства стал вице-премьер Александр Хлопонин: он заработал 2,91 млрд рублей. Вторую строчку занимал министр сельского хозяйства Александр Ткачев с 548,3 млн рублей, третью и четвертую — Юрий Трутнев и Денис Мантуров. Замыкал пятерку лидеров министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, декларировавший 181 млн рублей. Регулярно в топе чиновников правительства по доходам оказывался также первый вице-премьер Игорь Шувалов — максимальный доход в 240 млн рублей он декларировал в 2013 году.

Официально декларации всех членов правительства будут опубликованы в середине апреля.