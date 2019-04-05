Росфинмониторинг разработал законодательные поправки, предусматривающие возможность внесудебного приостановления правоохранительными и другими госорганами операций по банковским счетам. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается предусмотреть в законодательстве РФ внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными государственными органами решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, если в отношении этих операций имеются сведения об их использовании для финансирования террористической, экстремистской деятельности либо деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, а также об их использовании для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

В пояснительной записке подчеркивается, что такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а основания для него должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

Приостанавливаться операции будут на срок до десяти рабочих дней. Решение будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц: руководителями федеральных органов исполнительной власти (МВД, ФСБ, Росфинмониторинга) и их заместителями, а также отдельными руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД, ФСБ). Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о такой приостановке.

За Генеральной прокуратурой РФ предлагается закрепить дополнительные полномочия, связанные с направлением в уполномоченные государственные органы протеста в отношении решения о приостановлении операций по списанию денежных средств с банковских счетов или уменьшению остатка электронных денежных средств, в случае если такие решения были приняты с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составит 48 часов.

Проектом предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам или операций с использованием электронных средств платежа по судебному решению.

Законопроект закрепляет механизм доведения информации о приостановке операций до банков и исполнения принятых решений. Предусматривается информирование кредитными организациями лиц, чьи операции были приостановлены.

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях», — подчеркивают авторы.

Также поясняется, что при разработке проекта учитывалась информация правоохранительных органов, отражающая существующие схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Это связано с тем, что для совершения преступлений или правонарушений в рассматриваемой области в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев счетов, что делает неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения.



Предлагается установить отложенный срок вступления в силу вышеописанных изменений.

