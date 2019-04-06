Правительство будет работать над реализацией национальных проектов в максимально прозрачном формате. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» .



Глава правительства сообщил, что система контроля и оценки выполнения проектов будет учитывать все возможные аспекты на всех уровнях их реализации. «На основе этих и других данных мы будем принимать управленческие решения, а работа над национальными проектами будет абсолютно публичной», — сказал премьер.



Медведев подчеркнул, что правительство постоянно контролирует и оценивает реализацию нацпроектов на заседаниях президиума совета (при президенте по стратегическому планированию и нацпроектам), совещаниях в аппарате правительства.

Он также отметил, что правительство следит за реализацией нацпроектов при помощи «Электронного бюджета». «Это специальная информационная система управления финансами, в которой, например, заключаются соглашения с регионами о предоставлении субсидий», — пояснил он.

Глава правительства оценил нацпроекты как «действительно беспрецедентный шаг вперед». «В истории новой России никто и никогда не решал такой объем задач», — убежден он.



Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.