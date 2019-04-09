Высокий суд Англии и Уэльса отклонил 5 апреля апелляцию «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна на решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный», рассказал «Ведомостям» представитель Baring Vostok: подконтрольная инвестфонду Evison является оппонентом «Финвижн» в суде.

Высокий суд 29 марта постановил, что «Финвижн» должна прекратить разбирательство в амурском арбитраже: там компания добивается от Evison исполнения опциона и продажи ей 9,99% акций банка «Восточный», а 5 апреля напомнил: если запрет будет нарушен, то «Финвижн», ее директору и любым другим лицам, которые знают о постановлении суда, грозит уголовная ответственность.

При этом запрет для «Финвижн» действует только при условии, что Evison обязуется не отчуждать спорный пакет акций или же по договоренности с оппонентом внесет его на эскроу-счет, напомнил Высокий суд, а представитель Baring Vostok подтвердил, что Evison взяла на себя обязательства не отчуждать 9,99% акций «Восточного», при этом, по его словам, переговоров по внесению спорного пакета на эскроу не начато.

Несмотря на прежний запрет, «Финвижн» продолжила судиться в Арбитражном суде Амурской области: 1 апреля он постановил арестовать спорные акции «Восточного».

«Финвижн» в течение 14 дней должна заплатить Evison 225 806 фунтов стерлингов судебных расходов, решил английский суд.