Если цены на нефть упадут ниже 40 долларов за баррель, то рентабельность добычи нефти в США будет поставлена под вопрос в отличие от России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума.

«Если цены на нефть, скажем, ниже сорока долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в Соединенных Штатах будут поставлены под вопрос», — отметил Путин.

Также, говоря о способах добычи нефти в США, в частности о методе гидравлического разрыва пласта, российский президент отметил, что это самый экологически вредный способ добычи углеводородов.