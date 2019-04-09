Введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц поможет уравновесить расслоение общества. Такое мнение в среду высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в ходе XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества.



«Не надо забывать, когда мы говорим о социальной политике, что в России две трети населения не входят в средний класс. И это сочетается с очень высоким коэффициентом социального расслоения. Это требует от социальной политики определенных уравновешивающих механизмов, сигналов. В этом отношении мерами повышения социальной устойчивости являются такие механизмы, как прогрессивная шкала НДФЛ, от которой мы в начале 2000-х годов отказались», — заявил Кузьминов.

По его словам, введение такой социальной уравновешивающей меры позволило бы тем людям, которые «объективно находятся в худшем экономическом положении», иметь четкие сигналы: кто больше зарабатывает, с тех государство больше берет.

Главный финансовый уполномоченный в РФ Юрий Воронин отметил, что, согласно принципу солидарности ООН, тот, кто находится в менее благоприятном положении, имеет право на помощь тех, кто находится в более благоприятном положении. «И инструменты здесь разные, в том числе и прогрессивная шкала налогообложения», — подчеркнул он.