«Рокетбанк» запустил мобильное приложение RocketWay, представляющее собой игру с возможностью заработать рокетрубли — особую валюту. Об этом рассказал порталу Банки.ру директор по маркетингу и развитию бренда «Рокетбанка» Василий Хозяинов.



«Аркада-платформер», как называют ее создатели, позволит любому желающему совершить путешествие по событиям из жизни «Рокетбанка». При этом, чтобы вывести с игрового счета заработанные рокетрубли (такая возможность доступна единожды), необходимо открыть или иметь карту «Рокетбанка» и полностью пройти игру.

Рокетрублями можно компенсировать покупки по курсу один к одному, а также обменять их на фирменный мерч (продукцию с символикой) «Рокетбанка».

Приложение бесплатно и доступно как в App Store, так и в Google Play. Хозяинов отдельно отмечает, что игра была создана без привлечения сторонних специалистов — только силами сотрудников компании. В «Рокете» надеются, что приложение поможет повысить лояльность существующих клиентов и привлечет новых.

В самом «Рокетбанке» не заявляют о появлении в игре главы Тинькофф Банка Олега Тинькова, образ которого «Рокет» уже однажды использовал в своей браузерной flash-игре. Однако Банки.ру все-таки обнаружил в приложении несколько так называемых пасхалок, то есть отсылок к образу Тинькова.

Во-первых, врагами главного героя игры — прыгающей ракеты — на одном из уровней являются безостановочно ездящие взад-вперед велосипедисты. Напомним, несколько лет Олегу Тинькову принадлежала команда велосипедистов Tinkoff Team. Банкир даже сам принимал участие в заездах.

Во-вторых, внешность помощника главного героя в игре (он же рассказчик) имеет достаточно сильное сходство с внешностью Олега Тинькова.



