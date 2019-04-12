Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда в пятницу, 12 апреля, заявил, что несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, сообщает ТАСС.

«Сейчас в ряде регионов — это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край — прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом — искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия — на 2 тысячи рублей. Это означает, что в тех регионах люди недополучают [деньги]», — сказал он.

Также Топилин отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера, в основе исчисления которого будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен.