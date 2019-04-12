Конституционный суд (КС) России разъяснил порядок формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ), указав, что в состав зарплаты, которая не превышает МРОТ, для его достижения не включается оплата сверхурочной работы, а также работы в ночное время, выходные и праздники, следует из материалов КС.

КС в пятницу опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности положений статьи 129, первой и третьей частей статьи 133, а также частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 1331 Трудового кодекса (ТК) РФ в связи с жалобой россиянина Сергея Жарова.

Заявитель работает в компании «Витимэнерго» около 14 лет, с 2013 года занимая должность сторожа. С 2017 года он получает зарплату, в которую входит должностной оклад в размере около 4,27 тыс. рублей, а также иные доплаты и надбавки, в том числе за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Также Жаров получает повышенную оплату за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

«Поскольку должностной оклад заявителю был установлен в размере ниже размера минимальной заработной платы в Иркутской области, расчет оплаты труда осуществлялся исходя из того, что размер заработной платы с учетом оклада и всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, должен составлять не менее минимального размера оплаты труда», — отмечается в постановлении КС.

Полагая, что такой расчет нарушает его права на получение справедливой зарплаты, Жаров обратился в суд, где его требования поддержали частично, что послужило причиной обращения в КС РФ.

Как отметил Конституционный суд, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, в отличие от компенсационных выплат, не могут включаться в регулярно получаемую зарплату. Если ежемесячная заработная плата начисляется с учетом постоянных факторов организации труда, то повышенная оплата не может производиться на регулярной основе и носит эпизодический характер.

«Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни», — констатировал КС. В противном случае, по оценке Конституционного суда, ежемесячная зарплата россиян, работающих в сложных условиях, не отличалась бы от оплаты труда тех, кто работает только по будням в дневное время.

КС признал оспариваемые нормы Трудового кодекса РФ соответствующими Конституции, поскольку «они не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни».

Дело Жарова подлежит пересмотру, заключил Конституционный суд.