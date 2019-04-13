Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель в случае отказа от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

«Есть дилемма, что нам дальше с ОПЕК делать: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения? [В последнем случае] цены [на нефть] снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизятся, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи. Поэтому когда-то должно это случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят», — указал вице-премьер.

В случае выхода из режима сокращения добычи «цена нефти может снизиться», допустил он. «Мы с вами видели, что это было и 40 долларов, и менее 40 долларов за баррель. Весь вопрос в следующем — насколько это долго продлится. Может продлиться и полгода, может, и год», — рассуждает вице-премьер. При этом Силуанов отметил, что «решения по этой части нет». «Согласятся ли с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК, не знаю», — сказал он.



Снижение цены нефти скажется на курсе рубля, добавил он. «Безусловно, мы это почувствуем на себе. Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — заключил он.