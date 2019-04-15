Правительство России обязало выплачивать пособия безработным и гражданам с детьми с 1 июля 2020 года только на карты «Мир». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится на сайте правительства.



Законом «О национальной платежной системе» 1 декабря 2018 года утвержден перечень выплат физическим лицам за счет средств бюджетов всех уровней, осуществляемых кредитными организациями с использованием национальных платежных инструментов.

«В новой редакции в него включены выплаты, осуществляемые за счет бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В частности, он дополнен социальными выплатами безработным гражданам и пособиями гражданам, имеющим детей», — отмечается в документе.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

«Принятые решения позволят сформировать единый механизм выплат гражданам за счет бюджетных средств путем их перечисления на банковские счета, операции по которым производятся с использованием национальных платежных инструментов, будут способствовать их дальнейшему продвижению и популяризации, развитию национальной системы платежных карт», — говорится в сообщении.