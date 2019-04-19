Банк России неоднократно — в течение 2017—2018 годов — обращался в правоохранительные органы по действиям руководства и собственников банка «Югра», лишенного лицензии в июле 2017 года, следует из ответа регулятора на запрос РИА Новости.

«Информация об обращениях временной администрации по управлению банком «Югра» в правоохранительные органы опубликована на сайте Банка России», — указали в ЦБ.

Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин Возбуждено уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у «Югры».

В документе отмечается, что временная администрация банка «Югра», назначенная регулятором после отзыва лицензии, направляла заявления в МВД РФ в период с сентября 2017 года по май 2018-го, всего было шесть обращений.

Там же указано, что в пяти случаях от правоохранительных органов не поступала информация о ходе рассмотрения заявления. Возбуждено уголовное дело и вынесен приговор был в единственном случае — по заявлению о выявленной в ходе ревизии недостаче денежных средств. Из шести обращений одно касалось действий, совершенных руководством и собственниками банка, а два — только руководством.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год. Алексей Хотин контролировал 52,5% капитала кредитной организации.