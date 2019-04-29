Предложение о сокращении рабочего времени зимой следует уточнить: конкретизировать, сотрудников каких сфер коснется эта идея, а в целом ввиду особенностей работы некоторых производств многие россияне по-прежнему будут работать по вечерам. Такое мнение директора Института занятости и профессий, профессора кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ «ВШЭ» Федора Прокопова приводит РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения. При этом он отметил, что предложение необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

«У нас многие предприятия, особенно промышленные, работают по сменам, например в три смены, то есть это значит, что и в ночное время, и в вечернее время тоже. Часть страны — она как жила, так и будет все равно жить в этом режиме», — пояснил Прокопов, подчеркнув, что при сокращении рабочего времени люди получают неоплачиваемый час и, соответственно, теряют в заработке.

«Если мы переходим на сокращенный рабочий день, а у нас непрерывное производство, например железнодорожный транспорт, — это значит, что будет короче смена. Если короче смена, то это значит, что люди в зарплате потеряют и нужно будет большее число работников привлекать. Если большее число людей — нам увеличат тарифы, поэтому мне кажется, что такого рода предложения — они могут быть высказаны, но дополнительно к ним нужны расчеты, уточнения и обоснования, по крайней мере в области потерь и выигрышей», — добавил он.

По его словам, помимо промышленных предприятий, где работа идет посменно, есть сфера услуг — химчистки, прачечные, салоны красоты, фитнес-клубы, часы работы которых часто подстраиваются под свободное время людей, и при сокращении их рабочего дня снижается доступность получения этих услуг.

Эксперт отметил, что сегодня, по данным Росстата, большинство населения (порядка 60%) заняты в «непроизводственной сфере», следовательно, большей части населения эта инициатива не коснется.

В Госдуме предложили сократить рабочее время в зимний сезон Депутат Госдумы Виталий Милонов уточнил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом.

Предложение Милонова также оценили в Совете Федерации: по словам председателя комитета по социальной политике Валерия Рязанского, идею можно обсудить, поскольку «позднее осеннее и зимнее время не способствует бодрости», однако к обсуждению, помимо парламентариев, должны быть привлечены профсоюзы и правительство, а экономисты должны просчитать неизбежные потери бюджета.

«Нагрузка на бюджет, конечно, в этом случае заметно усилится. Кроме того, изменится и рабочий график, который давно установлен, с достаточным количеством выходных и праздничных дней», — пояснил глава комитета Совфеда.

Сам Рязанский считает, что сокращение рабочего дня в зимнее время вряд ли поможет достичь тех целей, которыми руководствовался Милонов. «На производительности труда, конечно же, такое сокращение позитивным образом не отразится», — сказал сенатор.

РИА Новости также приводит мнение психолога о том, что сокращение рабочего времени зимой может обрадовать людей, но не повысит их продуктивность на работе. Так, кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала об эксперименте, который провели в Норвегии: рабочую неделю сделали четырехдневной, количество рабочих часов также сократили, но при этом люди, приходя на работу, сдавали все свои гаджеты.

«Вот в этом эксперименте эффективность действительно увеличилась, но за счет того, что люди, пусть четыре дня в неделю и шесть часов в день, были полностью включены в работу и не отвлекались ни на какие побочные хронофаги (поглотители времени. — Прим. РИА Новости) типа соцсетей и звонков», — отметила эксперт, уточнив, что не призывает повторить это в России.

По ее словам, хорошее настроение и продуктивность человека зависят от продолжительности светового дня, но, поскольку климатическую зону не выбирают, «выбор здесь — это лучшая освещенность пространств, большие окна, больше выходить на улицу, если есть свет и солнце».

В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России идею о сокращении рабочего времени в зимнее время назвали конструктивной. Глава ФНПР Михаил Шмаков уточнил, что на площадку Российской трехсторонней комиссии (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений она пока не поступала.

«Вообще идея сокращения рабочего дня — она конструктивная… Но при этом только надо сказать, с какими условиями: с сохранением заработной платы», — заявил Шмаков в ответ на вопрос РИА Новости на пресс-конференции. «Если это просто переход на почасовую работу и вы будете работать не восемь часов, а четыре часа и получать только половину заработной платы, то это нас не устраивает», — подчеркнул он.

Зампредседателя ФНПР и замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев добавил, что «при сохранении заработка сокращение продолжительности рабочего времени — это магистральный ход развития цивилизации».

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов также считает, что идею необходимо обсуждать на РТК. «Это изменение должно вноситься в Трудовой кодекс. Любые изменения в Трудовой кодекс — это предмет обсуждения на трехсторонней комиссии, где представлены объединения работодателей, профсоюзы и правительственная сторона», — сказал он.

Нилов уточнил, что сейчас такого законопроекта нет.



В Минтруд предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время для повышения КПД населения также пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.