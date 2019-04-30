В здании Министерства экономики и территориального развития Дагестана проходят обыски, сообщил РИА Новости представитель ведомства. По его словам, руководителя министерства Османа Хасбулатова на рабочем месте нет.

Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. В одном из первых выступлений в новой должности он жестко раскритиковал «безобразную» работу правительства республики.

С февраля прошлого года в регионе за коррупцию задержали премьер-министра, двух его замов и министра образования, а также экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы и замглавы таможни. Были задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Также ряд дагестанских чиновников привлекли к ответственности после поручения Владимира Путина разобраться с хищениями в топливно-энергетическом комплексе.