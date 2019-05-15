Минфин в проекте поправок к бюджету на 2019 год предусмотрел выделение на докапитализацию Банка ДОМ.РФ 20 млрд рублей. Деньги будут вноситься через головную структуру банка — госкомпанию «ДОМ.РФ».

В Банке ДОМ.РФ до конца 2018 года планировали в соответствии с требованиями ЦБ восстановить нормативы достаточности капитала. В 2018 году головная организация уже докапитализировала банк на 19,8 млрд рублей.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил предусмотреть в бюджете средства на докапитализацию как головной организации «ДОМ.РФ» для выдачи поручительств банкам, выдающим кредиты застройщикам, так и подконтрольного ей банка на финансирование проектов строительства многоквартирных домов. На поддержку Банка ДОМ.РФ и его материнской структуры потребуется 160 млрд рублей, говорил в апреле глава Минстроя Владимир Якушев. Банку могут выделить 40 млрд рублей в 2019 году и столько же в следующем, отмечал он.

Еще 5 млрд рублей выделяются в качестве субсидий самой госкомпании «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат на программу господдержки ипотечников при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.