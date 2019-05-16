Росбанк может отказаться от партнерства с компанией UCS и перейти на процессинг Compass Plus

Росбанк, который исторически сотрудничал c United Card Services (UCS), переходит на процессинг одного из ее конкурентов — Compass Plus, сообщили участники рынка «Коммерсанту» .

По словам собеседников издания, в ходе тендера была выбрана Compass Plus, с которой идет оформление соответствующих соглашений и уже в текущем году Росбанк откажется от многолетнего партнерства с компанией UCS и перейдет на процессинг Compass Plus.

В Росбанке и Compass Plus отказались от комментариев. В UCS на вопросы «Коммерсанта» не ответили.

Последние несколько лет Global Payments пыталась продать UCS, но безуспешно. Потенциальные покупатели опасались, что в случае смены собственника Росбанк — ключевой для бизнеса компании — перестанет сотрудничать с ней. В результате продать UCS не удалось.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией в Росбанке, причиной разрыва отношений с давним партнером стали частые технические сбои. От процессинговых услуг компании уже отказался ряд банков.

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Как прокомментировала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, потеря такого якорного клиента, как Росбанк, — серьезный удар. «Перспективы дальнейшего развития компании оценить сложно. Сторонним процессингом, как правило, пользуются некрупные кредитные организации, но в рамках расчистки рынка ЦБ их число постепенно сокращается», — пояснила Михайлова.

По ее словам, помимо UCS есть три крупные процессинговые компании — «Мультикарта», «КартСтандарт» и Compass Plus, которых вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос банков на сторонний процессинг.