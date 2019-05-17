«Билайн» представляет новые тарифы «Двойной Анлим», «Семья», «Супер Семья» и «Супер Семья+» для семейного использования. Новые тарифы позволяют сэкономить до 50% на ежемесячной стоимости мобильной связи при подключении нескольких девайсов, на домашнем Интернете, интерактивном телевидении и фильмах, говорится в сообщении оператора.

«Абонентская плата тарифных планов в Москве начинается от 630 рублей в месяц и выше. Наполнение и объем услуг варьируются в зависимости от выбранного тарифного плана и количества дополнительных номеров, подключенных к основному тарифу», — уточняется в пресс-релизе.

Для основного пользователя тарифа мобильный Интернет во всех новых тарифах остается безлимитным, а для дополнительных номеров интернет-трафик расходуется из пакетов Интернета от 15 до 40 Гб в зависимости от выбранного тарифа.

В новых тарифах бесплатно доступно «Билайн ТВ». Приложение работает в режиме мультискрин, а также позволяет начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом. Количество доступных для просмотра каналов варьируется в зависимости от выбранного тарифа. Например, в тарифе «Супер Семья +» доступно более 190 популярных ТВ-каналов.



«Новые тарифы включают в себя максимальный объем услуг, которыми можно делиться с членами своей семьи. Например, делиться минутами, СМС и мобильным Интернетом, а также пользоваться вместе домашним Интернетом. Бесплатно подключить к единому профилю «Билайн ТВ» до пяти дополнительных устройств, чтобы каждый мог смотреть тот контент, который ему интересен», — уточняет оператор.

При подключении одного из новых тарифов расходы семьи на связь могут снизиться в два раза, подсчитали в компании.