Tele2 с 31 мая отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым, сообщает пресс-служба оператора.



«С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не меняются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно СМС обойдутся клиенту в 3 рубля», — говорится в сообщении.

В компании напоминают про тариф на высокоскоростной мобильный Интернет в республике. Так, опция «Интернет на полуострове» позволяет клиентам Tele2 пользоваться услугами передачи данных на территории Севастополя и Крыма. Абонентская плата составляет 300 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть.