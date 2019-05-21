Минфин России в среду, 22 мая, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с датой погашения 17 июля 2024 года и выпуск 26228 с датой погашения 10 апреля 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.