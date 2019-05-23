Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,37 пункта. Индекс РТС опустился на 0,49% — до отметки 1 286,4.

«Заметное снижение азиатских рынков и нефтяных цен делают неизбежной и коррекцию на российском рынке акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 610—2 660 пунктов, по индексу РТС — 1 275—1 305 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.