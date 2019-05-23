Росстат отозвал опубликованную 23 мая статистику о промышленном производстве за январь — апрель 2019 года в связи с ошибкой. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своем сайте.

«Внутреннее расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование, а причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах II Столыпинского форума заявил, что МЭР ждет разъяснений Росстата относительно данных о резком росте объемов добычи природного газа.

«Здесь мы ждем только комментарий от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные очень удивили. Понятно, что в общей цифре роста это не такое большое изменение, даже без этих данных по газу рост был бы больше 3%. Здесь будем ждать только объяснений от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки», — сказал Орешкин.



Позже данные Росстата были скорректированы, и рост промпроизводства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно ним, составил 4,6%. Также изменения коснулись показателей по добыче полезных ископаемых. Рост добычи полезных ископаемых в апреле этого года к прошлому составил 4,2% вместо указанных ранее 6%.

«В любой статистике, посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются довольно часто, особенно оперативные данные. Но здесь нужно работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, и вот таких выбросов не было», — добавил Орешкин.