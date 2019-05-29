Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».



«Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014—2017 годов, в 2018-м они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам I квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во II квартале негативная тенденция сохранится, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.



По его словам, перспективы улучшения динамики во втором полугодии совершенно неочевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности падение цен на нефть и введение новых санкций против России. «Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — заключил экономист.

Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, согласна Малева. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — заключил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. В I квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в IV квартале 2018-го. Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%.

В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 12% по плану правительства. Однако на 2019 год не запланировано реализации столь же значимых мер, поэтому уровень бедности не снизится, продолжила Малева. «Насколько я понимаю, мы таких акций каждый год проделывать не можем и не будем, поэтому уровень бедности 12,9% таким и останется», — подчеркнула директор Института РАНХиГС.

