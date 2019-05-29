Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»). Это следует из картотеки арбитражных дел, информацию подтвердила «Финвижн».



Нынешняя структура акционеров у «Восточного» сложилась после объединения в 2017 году с Юниаструм Банком бизнесмена Артема Аветисяна и его партнеров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова; сейчас они контролируют 40,2% акций «Восточного». Исполнение опциона позволит им получить контроль над банком.

Компания Аветисяна выиграла дело против Evison в арбитраже Амурской области 17 мая. Опцион на 9,99% акций «Восточного» был заключен перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» на срок до 28 февраля 2017 года, а затем продлен до 31 марта 2018-го. В последних числах марта «Финвижн» направила Evison уведомление об исполнении соглашения, но структура Baring Vostok отказалась исполнять опцион. Свою позицию Evison объяснила тем, что до объединения с «Восточным» и уже после проверки аудитором KPMG из «Юниаструма» были выведены активы на 3,6 млрд рублей. Соглашение об опционе подразумевало ведение Юниаструм Банком обычной хозяйственной деятельности, в связи с этим вывод активов нарушает соглашение об опционе, заявляли в Evison. Суд не прислушался к доводам ответчика и обязал Baring продать 9,99% банка.

Обычно решения судов первой инстанции вступают в силу после апелляции. Evison заявляла о намерении оспорить его, но еще не сделала этого.