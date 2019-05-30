Рубль немного укреплялся к ключевым иностранным денежным единицам в первые минуты валютных торгов четверга, но затем динамика сменилась, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил примерно 64,92 рубля (минус почти 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,25 рубля (минус почти 7 копеек).



На 10:05 доллар и евро теряют 3 и 4 копейки соответственно, курсы составляют 64,94 рубля за доллар и около 72,28 рубля за евро.

Впоследствии динамика сменилась, доллар и евро отыгрывают свои позиции: на 10:12 доллар стоит 65,08 рубля (плюс 11 копеек), евро — почти 72,41 рубля (плюс 9 копеек).



«Утреннее восстановление нефтяных котировок может приостановить ослабление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,3—65,6 рубля, для европейской валюты — 71,6—73 рубля», — прогнозировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб незадолго до начала валютной сессии.

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского, рубль сейчас чуть более восприимчив к негативу, чем в начале года.

«В последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке российский рубль находился под умеренным давлением, и в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль превысила отметку в 65 рубля за доллар. Если сравнивать динамику рубля с другими валютами развивающихся стран, то в последние два торговых дня рубль смотрелся несколько хуже своих стандартных конкурентов — российская валюта за этот срок ослабла на 0,8%, в то время как ослабление мексиканского песо составило около 0,4%, а бразильский реал и турецкая лира и вовсе продемонстрировали укрепление. Некоторым показателем локального снижения интереса к рублю и рублевым активам в целом может являться вчерашнее размещение Минфином ОФЗ (не самое успешное по объемам по сравнению с предыдущими аукционами в этом квартале). Возможно, дополнительную нервозность в ходе основной торговой сессии на Мосбирже придавали ожидания выступления спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования возможной связи избирательного штаба Дональда Трампа с российскими властями, но никакой новой информации участники рынка не получили, и после этого рубль продемонстрировал коррекционное восстановление», — комментирует Поддубский.

Относительно дальнейших перспективах рубля он отмечает, что «эффект позитивной сезонности текущего счета уже не актуален, постоянный спрос на валюту в рамках операций по реализации бюджетного правила сохраняется и в этих условиях рубль может быть чуть более восприимчив к негативу, нежели в начале года. Внешний фон продолжит оставаться ключевым драйвером для курса российской валюты». «В паре доллар/рубль пока ориентируемся на диапазон в 64,5—65,3 рубля за доллар», — заключает аналитик.

