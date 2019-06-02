«ДОМ.РФ» разрабатывает сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства и агрегатор проектного финансирования в рамках перехода на новую модель финансирования жилищного строительства. Об этом рассказал директор по гарантийным продуктам «ДОМ.РФ» Антон Воронин.



«Единая платформа для приема заявок даст возможность для удобного удаленного взаимодействия между застройщиками и банками в рамках проектного финансирования. Агрегатор позволит застройщикам на более раннем этапе отправлять документы для экспресс-анализа сразу в несколько банков и получать от них предварительные условия кредитования. Банкам, в том числе тем, у кого нет широкой филиальной сети, агрегатор даст возможность раньше узнавать о перспективных строительных проектах», — отметил Воронин.

Агрегатор планируется запустить после 1 июля 2019 года. Сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства — до конца года. Сервис будет открыт для банков с целью корректного расчета стоимости риска по проектам жилищного строительства.