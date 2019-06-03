Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подала заявления в Арбитражный суд Москвы о признании недействительной 41 сделки одного из сооснователей и экс-владельца «Донстроя» Максима Блажко с юридическими и физическими лицами, говорится в материалах суда.



В частности, заявитель оспорил договоры уступки прав требования между Блажко и компаниями «Риверстреч трейдинг энд инвестментс лимитед», «Лаффитен компани лимитед» и «Британия индастрис ЛТД» (ранее заявила в суде претензии к Блажко в размере 16,2 млрд рублей). Рассмотрение этих заявлений суд назначил на 9 и 11 сентября.

В марте Арбитражный суд Московского округа подтвердил включение долга перед Внешэкономбанком в размере 11,1 млрд рублей в реестр кредиторов Блажко.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), физические лица и иностранные компании летом 2018 года подали заявления о включении задолженности перед ними в размере около 28 млрд рублей в реестр требований кредиторов Блажко.

Кроме того, в августе 2018 года столичный арбитраж отклонил заявление финансового управляющего имуществом Блажко о запрете бизнесмену совершать сделки с квартирой в столице и пакетом акций ООО «Рита» стоимостью 199 млн рублей. Заявитель не представил доказательства необходимости принятия обеспечительных мер, отметил суд. Также управляющий Юрий Внуков подал заявление об истребовании у Блажко сведений о размере имущества, месте его нахождения, а также информацию о счетах и вкладах (депозитах).

Суд 18 мая 2018 года ввел в отношении Блажко процедуру реструктуризации долгов.

Арбитраж в январе 2018 года прекратил производство по заявлению банка «Российский Капитал» о банкротстве Блажко. Тогда суд отметил, что кредитная организация не представила доказательств наличия задолженности у Блажко перед банком. Согласно материалам дела, требования «Российского Капитала» были основаны на договорах поручительства по кредитам фирмы «Ривер тауэр».



Мосгорсуд в ноябре 2017 года признал незаконным решение о домашнем аресте бизнесмена Максима Блажко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Басманный районный суд Москвы 26 октября 2017 года поместил бизнесмена под домашний арест.

По данным СМИ, в 2011 году ЗАО «Щука» под руководством Блажко взяло у Сбербанка кредит в размере 275 млн долларов и обязалось перечислять кредитору 80% платежей со всех точек аренды на территории торгово-развлекательного комплекса «Щука». Однако Блажко распорядился отменить выплаты Сбербанку, а деньги от ренты стали переводиться на счета ЗАО «Щука» в других кредитных учреждениях.