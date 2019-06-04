Евгения Даутова получила три года и один месяц исправительной колонии общего режима

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы банка. Фигурантка признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (статья 172.1 Уголовного кодекса РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК), сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ . Имя женщины и название банка ведомство не уточняет.

Установлено, что в период с июня 2012 года по апрель 2017-го фигурантка разработала и реализовала преступную схему финансирования двух открытых акционерных обществ. В рамках данной схемы банк предоставлял кредиты подконтрольным юридическим лицам, которые в дальнейшем направляли средства на расчетные счета указанных ОАО. Своими действиями злоумышленница ухудшила финансовое положение банка и причинила ущерб на общую сумму более 2,9 млрд рублей.

Помимо этого, подсудимая фальсифицировала отчетность, чтобы скрыть от Центробанка РФ реальное финансовое положение кредитной организации.

Суд приговорил женщину к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации на сайте Вахитовского суда , опубликованной днем ранее, обвинительный приговор был вынесен Евгении Даутовой, которая была крупнейшим акционером, членом совета директоров и председателем правления Спурт Банка. «Действиями Даутовой Е. В. АКБ «Спурт» был причинен материальный ущерб на общую сумму около 3 млрд рублей», — говорится в релизе.

По данным суда, фигурантка «вину в совершенных преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась». Дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения.

«При определении вида и меры наказания судом учтены обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной», — пояснили в суде.



Уточняется, что гражданский иск оставлен без рассмотрения.