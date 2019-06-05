Российский Минюст считает необходимым введение нового вида алиментов. Он предполагает, что при исключительных обстоятельствах не живущий с ребенком после развода родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жилым помещением, указывает РБК со ссылкой на законопроект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Необходимость подобных изменений в министерстве объяснили «обеспечением защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей». Это, согласно документу, при расторжении брака может в том числе осуществляться «путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка». Он должен участвовать «в несении дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением», считают авторы инициативы.

Таким положением в Минюсте предложили дополнить статью 86 Семейного кодекса, которая предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на ребенка, вызванных лишь исключительными обстоятельствами. Среди них тяжелая болезнь ребенка, увечья или необходимость оплаты постороннего ухода за ним.

Однако перечень исключительных обстоятельств, указанный этой в статье, не является исчерпывающим, считают в ведомстве. Его предложено расширить положением о том, что «к участию в несении дополнительных расходов» каждый из родителей может быть привлечен «в том числе при необходимости обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением».

Также законопроект предусматривает, что норма, позволяющая судам снижать неустойку по алиментам, будет снижена. При определении этой суммы суд, согласно инициативе, должен будет учитывать материальное и семейное положения алиментщика.

В прошлом году по результатам работы судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей было перечислено 5 млрд рублей.



В феврале министр юстиции Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать совершеннолетних детей, которые обучаются в вузах в очной форме. Для этого также необходимо ввести минимальный размер алиментов, считает глава ведомства. Действующий Семейный кодекс обязывает родителей содержать детей до их совершеннолетия.