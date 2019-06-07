Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Данске Банка на уровне «ААА(RU)». Прогноз по рейтингу «стабильный», говорится в сообщении агентства.



«Кредитный рейтинг Данске Банка отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка не проводилась в связи с решением акционера банка о прекращении его деятельности в России после проведения предусмотренных законом процедур», — поясняется в релизе.



В АКРА напоминают, что стопроцентным собственником банка является Danske Bank A/S — материнская организация Danske Bank Group (финансовая структура, осуществляющая деятельность в странах Северной Европы и в ряде других стран). Объявление о планируемом прекращении операций в России было сделано 19 февраля 2019 года в связи со стратегическим решением материнского банка сконцентрироваться на ключевых для него рынках Северной Европы.



По мнению АКРА, в случае необходимости Danske Bank A/S может предоставить Данске Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование, а также осуществлять увеличение капитала. Страновой риск юрисдикции присутствия иностранной ПО (Дания) относительно уровня странового риска России и оценка кредитоспособности материнского банка определены агентством как сильные.

Поскольку деятельность Данске Банка направлена на сворачивание своего присутствия на российском рынке в течение ближайших 12 месяцев, агентство приняло решение не формировать оценку бизнес-профиля и собственной кредитоспособности банка. При этом агентство отмечает, что регуляторные нормативы выполняются Данске Банком со значительным запасом.