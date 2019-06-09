Главным критерием при выборе работодателя для представителей молодого поколения Z остается заработная плата — 84% респондентов определяет ее как основной фактор. Об этом свидетельствуют данные опроса международной рекрутинговой компании Hays.



Согласно исследованию, 60% участников опроса выделяет возможность профессионального развития и 54% — возможность решать интересные задачи. При этом традиционно важные социальный пакет (42%), хороший офис (37%) и четкий карьерный путь (33%) отходят на второй план.

Для поиска работы молодые люди выбирают специализированные сайты. Этот способ поиска намного опережает все остальные возможности. Сайтам и Интернету отдают предпочтение 72% опрошенных. Чуть меньше половины — 43% будут искать работу при помощи друзей и родственников, а 32% собираются использовать социальные сети. Остальные предложенные варианты выбирают намного меньше молодых людей, например, специальные ярмарки и выставки посещают только 14% респондентов, к помощи преподавателей придут 12% вчерашних студентов, а карьерные ассоциации используют всего 6% опрошенных.

Digital — основная среда обитания нового поколения сотрудников. Все они будут изучать информацию и отзывы о потенциальном работодателе. Причем все способы поиска информации пользуются почти одинаковым спросом. 56% опрошенных будет изучать сайт компании, 48% ознакомятся с отзывами на специальном сайте для сотрудников, 44% будут спрашивать мнение знакомых, которые там уже работают или когда-то работали. Еще 44% респондентов посмотрят информацию по первым ссылкам, которые выдают основные поисковики, 37% посмотрят информацию, которая размещена на страницах компании в социальных сетях. Только 14% молодых людей будет искать имеющуюся информацию в СМИ.