Прибыль банковского сектора РФ за пять месяцев текущего года составила 867 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — мае 2019 года» .

«Существенное влияние на динамику показателей банковского сектора в январе — мае текущего года оказало укрепление рубля к иностранным валютам (хотя в мае зафиксировано его ослабление)», — говорится в обзоре.



Прирост активов банковского сектора в мае 2019 года составил 0,5%, в результате рост за февраль — май позволил компенсировать январское сокращение, произошедшее из-за изменения подходов к учету отдельных операций. На 1 июня активы банковского сектора составили 92,9 трлн рублей, за пять месяцев они выросли на 0,3%.

Совокупный кредитный портфель увеличился в мае на 0,2%.



Основное увеличение кредитования обеспечил розничный сегмент. Темп прироста объема кредитов физическим лицам, хотя и замедлился по сравнению с мартом — апрелем текущего года, в мае составил 1,6% (в мае 2018 года — 2%). За январь — май розничный кредитный портфель увеличился на 8,1%, что выше прироста за аналогичный период 2018 года (плюс 7,3%).

В кредитовании нефинансовых организаций сохранилась тенденция предыдущих месяцев к замедлению динамики: за май корпоративный портфель увеличился на 0,05% (против роста на 0,2% в апреле и на 0,9% в марте этого года).



Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за май объем валютных кредитов в долларовом эквиваленте сократился на 0,4%, а рублевых — вырос на 0,2%. В целом за январь — май корпоративные кредиты выросли на 2,5% (за аналогичный период 2018 года — на 1,5%).

Майский прирост объема депозитов и средств организаций на счетах (плюс 1,5%) компенсировал отток средств организаций в предыдущие месяцы. В целом за январь — май их объем увеличился на 0,1% (динамика января — мая 2018 года составляла минус 0,8%).



Объем вкладов физических лиц за последний месяц почти не изменился (минус 0,1%) в связи с разнонаправленной динамикой по вкладам в рублях (минус 0,3%) и в иностранной валюте (плюс 0,5% в долларовом эквиваленте). Из материалов ЦБ следует, что в мае имело место сокращение объема вкладов в системно значимых кредитных организациях на 0,2%, а объем вкладов в остальных банках вырос на 0,03%.

За пять месяцев текущего года объем вкладов увеличился на 2,8% (за аналогичный период 2018-го — на 1,4%).

«За счет резкого увеличения рублевых вкладов, произошедшего в апреле, в целом за январь — май 2019 года сохранился их опережающий рост (на 1,5%) по сравнению с вкладами в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (плюс 0,7%)... При этом вклады в иностранной валюте в долларовом эквиваленте выросли за пять месяцев на 7,5%, основной прирост пришелся на январь — март. На приток вкладов в разрезе валют существенное влияние оказывают ожидания населения в части курсовой динамики, а также политика процентных ставок (включая сезонные акции) крупнейших банков», — говорится в докладе ЦБ.



«Прибыль (нетто) банковского сектора за январь — май 2019 года составила 867 млрд рублей (в январе — мае 2018 года — 527 млрд рублей). В банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей показали 350 кредитных организаций… убыток в размере 76 млрд рублей — 105 кредитных организаций», — указано в обзоре ЦБ. В числе прочего отмечается, что за пять месяцев 2019 года рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5% до 1,9%.



Напомним, что прибыль банковского сектора за январь — апрель этого года ЦБ оценивал в 750 млрд рублей. Таким образом, майская прибыль составила 117 млрд.



На 1 июня 2019 года в России действовали 467 кредитных организаций (на начало года — 484).

