Стоимость пляжного набора для двоих оказалась на 3,5% меньше, чем в прошлом году​

Затраты российской пары на набор для похода на пляж за год снизились, свидетельствуют данные исследования Сбербанка и «Платформы ОФД», которые приводятся в релизе Сбербанка.

При анализе затрат россиян на популярные товары для пляжного отдыха в мае и первой половине июня 2019 года использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает в адрес «Платформы ОФД» более чем с 700 тыс. кассовых аппаратов (четверть онлайн-касс в России) в объеме порядка 35 млн кассовых чеков ежедневно, а также информация Сбербанка.

Стоимость пляжного набора на двоих составляет 7 937 рублей, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году, указано в сообщении Сбербанка.

Примечательно, что отдельно стоимость женского пляжного набора, которую приводила на днях «Платформа ОФД» со ссылкой на это же, судя по всему, исследование, снизилась чуть более заметно — на 5% до 5,55 тыс. рублей.

Исследование: траты на женский «пляжный набор» за год снизились в РФ до 5,55 тыс. рублей Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год снизились на 5%, до 5,55 тыс. рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Подешевели купальники и плавки (на 2% и 3% соответственно), женские шлепанцы и мужские сланцы (на 4% и 14% соответственно), крем для загара и солнцезащитные очки (на 9% и 11% соответственно). Подорожали футболки и мужские шорты (на 2%), стоимость шорт для женщин осталась на уровне прошлого года… При этом по большинству из этих товаров (кроме крема для загара и солнцезащитных очков) зафиксировано снижение продаж», — указывают в Сбербанке.

Как отмечается в числе прочего в исследовании, в этом году свой отпечаток на продажи данных товаров накладывает то, что немалое число россиян предпочли пляжам дачный отдых. Ранее, в апреле — мае, был зафиксирован более высокий рост спроса на товары для дач и домохозяйств.

Кроме того, авторы исследования обращают внимание на зависимость потребительского спроса на сезонные товары от акционных продаж, скидок и программ лояльности.

Также существует эффект высокой базы прошлого года в отношении сегмента футболок (в связи с проведением в прошлом году в это время чемпионата мира по футболу).



Во всех сегментах популярных товаров для пляжного отдыха заметен рост объемов продаж по банковским картам, подчеркивают в Сбербанке.