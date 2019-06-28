Годовое общее собрание акционеров банка «Восточный» 28 июня проголосовало за избрание нового совета директоров кредитной организации, но ход процедуры и ее итоги не устраивают акционеров.

В обновленный состав наблюдательного органа не вошли представители Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка. Это следует из информации, предоставленной компанией «Финвижн» Артема Аветисяна.

Интересы инвестфонда в совете директоров «Восточного» теперь представляют Григорий Жданов, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. В совет также вошла миноритарный акционер и бывшая сотрудница Baring Vostok Марина Ушакова, которая намерена судиться с Артемом Аветисяном.

Остальные пять мест в совете директоров остались за сторонниками Аветисяна, который через «Финвижн» с 19 июня получил контроль в банке. Помимо самого бизнесмена в наблюдательный орган входят его бывшие партнеры по Юниаструм Банку Юрий Данилов, Шерзод Юсупов и Светлана Труханович, а также Александр Калинин, который, по данным газеты «Коммерсант», представляет в банке интересы Аветисяна.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен. До сделки фонду Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а компании «Финвижн», Юсупову и Данилову — 40%.

Фонд Baring Vostok считает новый наблюдательный орган нелегитимным и намерен оспорить решение собрания акционеров в суде. Причина — избрание кандидатов, которые отказались от участия в совете директоров.

«В рамках годового общего собрания акционеров банка «Восточный» шесть кандидатов от Evison (Baring Vostok) отозвали свое согласие на избрание в состав совета директоров. <…> Несмотря на прямую рекомендацию регистратора не голосовать за отозвавших согласие кандидатов, «Финвижн» избрал в совет директоров трех из шести человек против их воли. <…> Мы не признаем результаты годового общего собрания акционеров и намерены оспаривать его результаты в судах», — заявил представитель инвестфонда. Действия других акционеров Baring Vostok называет рейдерством.

Представитель «Финвижн» в свою очередь говорит о недобросовестных действиях второй стороны конфликта. «Baring Vostok и его кандидаты сначала дали свое согласие в феврале 2019 года. Инициативно подтвердили своих кандидатов в мае. Бюллетенями проголосовали за них 25 июня. А 28 июня, за 15 минут до начала избрания, немотивированно отозвали свои согласия с единственной целью — сорвать формирование совета директоров», — пояснил представитель структуры Артема Аветисяна.

Такое поведение обусловлено солидарностью с арестованными коллегами из Baring Vostok, объяснил представитель инвестфонда. «Во-вторых, они резонно не хотят принимать на себя риск уголовного и административного преследования в связи с действиями нового мажоритария», — добавил собеседник Банки.ру.

В пресс-службе банка «Восточный» отказались комментировать результаты и ход годового общего собрания акционеров. На момент публикации материала состав нового совета директоров еще не был опубликован на портале раскрытия корпоративной информации.



Юлия КОШКИНА, Banki.ru